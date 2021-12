Banda Menina Forrozeira lança CD neste sábado

A banda de forró Menina Forrozeira vai lançar CD neste sábado, 04, às 22h, em show no Coliseu do Forró. Com a dupla Paulinha Show e Betinho nos vocais, a banda possui um repertório que tem músicas de artistas como Luan Santana, Aviões do Forró até o funk do carioca MC Naldo, e canções próprias com destaque para o forró eletrônico e o estilo pancadão, ritmo conhecido em Fortaleza. Os ingressos custam R$ 20 (feminino) e R$ 25 (masculino).

