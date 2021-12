Banda Massapê faz três shows neste fim de semana

A banda Massapê está com a agenda cheia até o final do São João. O grupo, presente há oito anos no mercado do forró, começa o mês de junho com três shows no fim de semana, 1º e 2 de junho.

Liderado pelo vocalista Gustavo Gonçalves, o grupo se apresenta pela segunda vez no Arraiá do Galinho, no Parque Costa Azul, às 17h, de sábado. A entrada é gratuita. Em seguida, no mesmo dia, fará show no Municipal Bar, na Pituba, às 22h. Os ingressos custam R$ 30 (masculino) e R$ 25 (feminino). A última apresentação será no Coliseu do Forró, em Patamares, já na madrugada de domingo, às 2h. Os ingressos custam R$ 25 (masculino) e R$ 20 (feminino).

A banda é conhecida pelo som do forró universitário, misturando o melhor do tradicional pé-de-serra com o estilo mais atual, o forró eletrônico. No repertório, letras que fazem parte da história da banda, como Nossos Olhos, Juntinho Assim, Memórias de um Coreto, A dança dos feixes de luz, além de versões como ABC do sertão, do mestre Luiz Gonzaga e A Flor, de Los Hermanos.

