Banda Massapê faz show no Coliseu do Forró nesta sexta

A mistura do pé-de-serra com o forró eletrônico dá o tom ao show da banda Massapê nesta sexta-feira, 19, no Coliseu do Forró, em Patamares. A apresentação começa às 22h e os ingressos custam R$ 20 (feminino) e R$ 25 (masculino).

No repertório, estão canções autorais e releituras de clássicos do ritmo, como ABC do Sertão, de Luiz Gonzaga, que são acompanhadas pelo violino do músico Gustavo Gonçalves.

