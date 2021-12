Banda Malta lança primeiro CD, Supernova

Vencedora da primeira edição do reality show SuperStar, a banda Malta lança disco de estreia e já bateu recorde de vendas no primeiro mês.



Sob o selo da Som Livre, o CD Supernova traz 13 faixas, entre as apresentadas no programa e outras inéditas.

Já foram mais de 40 mil cópias vendidas, rendendo ao grupo o disco de platina.



A banda paulista é formada por Bruno Boncini no vocal, Adriano Daga na bateria, Diego Lopes no baixo e Thor Moraes na guitarra.





