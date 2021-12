A terceira edição do Festival de Humor e Performance, que acontece de 19 a 25 de novembro, no Teatro Castro Alves, na Casa do Comércio e no Pelourinho, contará com show da Banda Mais Bonita da Cidade, que se apresentará em Salvador pela primeira vez no dia 25, às 20 horas, na Praça Tereza Batista (Pelourinho).

Formada em 2009, a banda se tornou conhecida após o lançamento do videoclipe da música "Oração" no site YouTube, que recebeu mais de 5 milhões de visualizações em três semanas.

No show, que está sendo especialmente preparado para o evento, a plateia vai conferir sucessos como "A Balada da Bailarina Torta", "Caderno G", "Cantiga de Dar Tchau", "Capitão Romance" e "Elevador".

O ingresso para o show tem preço popular: R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia).

Veja vídeo de "Oração":

Da Redação "Banda Mais Bonita da Cidade" toca pela primeira vez em SSA

adblock ativo