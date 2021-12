Banda Maglore leva rock alternativo para Caravana da Música

Juntar bandas baianas de Salvador e interior do estado é a ideia do projeto Caravana da Música, que chega a sua segunda edição para percorrer 10 municípios da Bahia. O evento tem início em Vitória da Conquista, no próximo sábado, 30, às 19h, na Praça da Escola Normal, com show da banda de rock alternativo Maglore. A abertura fica por conta de Achiles, vencedor do Prêmio Caymmi na categoria melhor intérprete masculino.

A caravana ainda vai passar pelos municípios de Senhor do Bomfim, Juazeiro, Camamu, Ilhéus, Lençóis, Lauro de Freitas, Euclides da Cunha, Cachoeira e Santo Amaro. A programação conta com apresentações de artistas como Attooxxa, Africania, Bando Velho Chico, Dão e a CaravanaBlack, Botequim, Lucas Santtana, Samba Chula de João do Boi, Sertinília e Skanibais.

No show em Conquista, a Maglore deve continuar sua divulgação do novo álbum da banda, "Todas as Bandeiras", quarto disco do grupo, lançado neste mês. "Estamos bem felizes em voltar a tocar em Conquista. Desde nosso primeiro show na cidade, em 2010, o público sempre foi muito receptivo. E agora, lançando um disco novo, acreditamos que não vá ser diferente. Estamos ansiosos!", comentou Lelo Brandão, guitarrista e tecladista da banda, por meio de nota.

A Caravana da Música - evento realizado pela Maré Projetos Culturais, com patrocínio da Vivo e governo do estado, por meio do Fazcultura, programa de incentivo fiscal da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Cultura do Estado - estima chegar a 10 mil espectadores. Os escolhidos para compor a lista de bandas foram selecionados através de uma chamada pública que contou com 250 inscritos, submetidos à avaliação da curadoria formada pelo jornalista Luciano Matos, os produtores culturais Ivanna Souto e Luizão Pereira.

Confira abaixo a programação completa da caravana:

Africania – Ilhéus, 19 de novembro

Attooxxa – Juazeiro, 28 de outubro

Bando Velho Chico – Euclides da Cunha, 13 de janeiro

Dão e a Caravana Black – Lençóis, 25 de novembro

Grupo Botequim – Cachoeira, 20 de janeiro

Lucas Santtana – Santo Amaro, 21 de janeiro

Samba Chula de João do Boi - Lauro de Freitas, 16 de dezembro

Sertanília – Senhor do Bomfim, 27 de outubro

Skanibais – Camamu, 18 de novembro

