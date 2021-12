Banda Loz Kuatro surge como nova aposta do arrocha baiano

Com quase seis anos de carreira, a banda Loz Kuatro, formada por Laidson (vocalista), Leonardo (guitarrista), Marciel (baixista) e Jonathan (tecladista), surgiu da união e paixão pela música vindo desses quatro amigos naturais do município de Paulo Afonso (distante a 479 km de Salvador). Inicialmente voltado para o gênero do pagode, a banda percebeu a expansão do mercado musical no gênero do arrocha e decidiu apostar no novo estilo, escolha essa que resultou no sucesso da banda atualmente.

A letra das músicas e o estilo da banda são marcados pelo romântico, no qual buscam transmitir para o público as diversas sensações e sentimentos que o amor pode proporcionar. Estilo também adotado por Pablo do Arrocha, Silvano Sales, Tayrone e Léo Rios (ex-integrante da banda Asas Livres), apontados como as maiores referências do arrocha baiano para banda. Roupa Nova, Fábio Jr., José Augusto e Ritchie também são apontados pela banda como inspiração.

Recentemente, a banda lançou o seu primeiro videoclipe, intitulado "Escolha Errada", e já atinge a marca de 70 mil visualizações no canal do YouTube. A letra da música tem composição de Thamara Castro, DJ Anastácia e João Victor (Fausto) e, ao contrário da “sofrência” que pessoas imaginam dos clipes de arrocha, narra a história de um casal que envolve amor, traição e traz o amor-próprio como principal fonte para superar uma relação que não deu certo.

A escolha da música para realizar o videoclipe veio do vocalista Laidson Alexandre que após escutar a canção, sentiu uma forte identificação pela letra e decidiu compartilhar os mesmos sentimentos para o seu público. “ Eu fui ouvindo a canção e ela foi contando o que aconteceu comigo.” “O primeiro passo para alguém gostar de uma música é ela conseguir sentir a verdade nela. Se quem ouve, não consegue sentir a verdade na música, ela não consegue se identificar tanto”, completou o guitarrista e irmão do vocalista Leonardo.

Nesta terça-feira,6, a banda Loz Kuatro lança nas suas plataformas digitais o seu primeiro CD autoral, nomeado “Escolha Errada”, em homenagem ao clipe.

Com doze canções autorais, as músicas pretendem envolver o público utilizando um estilo diferenciado, marca que garantem uma identidade para o grupo.

“Com o CD, a gente pretende conquistar o público que gosta de arrocha de Salvador e região”, concluiu o vocalista.

