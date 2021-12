Banda Lo Han lança álbum comemorativo com show nesta sexta

A banda de rock baiana Lo Han completa dez anos de carreira este ano e, para celebrar da data, lança o álbum "Get High" com show nesta sexta-feira, 24. O encontro será no teatro do IRDEB, na Federação, às 20h, com entrada gratuita.

Produzido pelo blues man Álvaro Assmar, o álbum tem onze canções autorais cantadas em inglês, que serão apresentadas ao vivo no show.

Formada atualmente por RB (vocais), Ricardo Lopo (teclado), Alexandre Amoedo (guitarra), Caio Aslan (guitarra), Thiago Brandão (bateria) e Thiago Baumgarten (baixo), o grupo estreou na música como banda cover, mas em 2011 iniciou sua trajetória autoral.

adblock ativo