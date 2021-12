Banda Limusine se apresenta no Domingo no TCA

A edição de setembro do projeto Domingo no TCA, começa no próximo final de semana. O projeto, que conta com apresentaçóes de diferentes linguagens artísticas, garante ser uma divertida opção para todas as idades nas manhãs de domingo.

No dia 15, a banda Limusine comanda o palco e o espetáculo do Balé do TCA, na coreografia Pílulas Dançadas.

adblock ativo