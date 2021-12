Banda Limusine comanda segunda edição da Festa de Arromba

A banda Limusine promove a segunda edição da ‘Festa de Arromba’, um baile dançante com sucessos que marcaram diferentes gerações. O show acontece no próximo sábado, 13, às 20h30, no Café-Teatro Rubi, no Wish Hotel da Bahia (Campo Grande).

O grupo é formado pelo cantor Paulinho Caldas, a atriz e cantora Evelin Buchegger e as backing vocals e atrizes Morgana d’Ávila e Luiza Prosérpio, que misturam o humor e a performance com canções das décadas de 1960 e 1970, conhecidas nas vozes de Diana, Roberto Carlos, Celi Campelo, Ronnie Von, Perla, The Beatles, Rita Pavone e The Fevers, dentre outros.

A direção artística é da atriz Márcia Andrade e os cantores serão acompanhados pelo baixo de Jerry Marlon, a guitarra de Candido Sotto, os teclados de Zito Moura e a bateria de José Dantas.

Os ingressos custam R$ 60 e estão à venda na bilheteria do local e no site Compre Ingressos.

adblock ativo