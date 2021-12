Banda Lily Braun se apresenta sábado no Rio Vermelho

A banda baiana de rock Lily Braun se apresenta sábado, 2, em encontro inédito com a banda Toco y Me Voy. O evento acontece às 22 horas, no Commons Studio Bar, no Rio Vermelho, com ingressos a R$ 10 (até a meia-noite).

A Lily Braun, que tem como vocalista a cantora Bruna Barreto, segue com a apresentação do show de lançamento do EP, que traz músicas autorais como "Norma", "Nunca de Cara" e "Sistema Financeiro", além de releituras e versões de outros clássicos.

Já a banda Toco y Me Voy apresenta ao público uma combinação de ritmos e estilos diversos.

No evento, o público ainda poderá conferir a feirinha de produtos artesanais do projeto "Renegados - Pequeno Mercado de Manufaturas Criativas".

adblock ativo