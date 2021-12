Banda Lê Furerê e Jau se apresentam no baile 'Com Fé e Confete'

A banda Lê Furerê e o cantor Jau se apresentam na primeira edição do baile 'Com Fé e Confete', que será realizado no dia 26 de fevereiro, às 18h, no pátio Espaço Cultural, localizado no Farol da Barra, em Salvador.

O repertório da festa será composto por canções típicas do Carnaval de Salvador entre outros sucessos dos artistas. A abertura dos shows fica por conta da fanfarra do bloco Arquiloucura.

Os ingressos estão à venda no Sympla, na loja Chez Cohen - Salvador Shopping - piso L2 e na loja Coreto Store, no Shopping Bela Vista.

