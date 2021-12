Banda Kwanza inicia temporada de shows no Rio Vermelho

A banda Kwanza dá início a temporada de shows Classic Reggae, com um repertório baseado nas músicas do novo CD Insistência, Persistência e Paciência, às 16h deste domingo, 2, no Dubliners Irish Pub, localizado no Rio Vermelho, em Salvador. As bandas Moa Anbesa e o DJ Fatia participam do evento. Os ingressos custam R$ 10.

Já no sábado, 16 de junho, segundo a produção da banda, a Kwanza recebe como convidada o grupo Imundos, que realiza o cover de Raimundos. A edição especial promete reunir inúmeros fãs dos dois estilos musicais.

Em ambos os shows, a Kwanza leva para os palcos baianos a mistura de músicas autorais com influências de grandes nomes do reggae nacional e mundial, entre eles Steel Pulse, Groundation, Sebastian Sturm, Red Meditation, Edson Gomes e Nengo Vieira. Entre as composições do novo CD, estão as canções Irmandade, Príncipe da Paz e Oração.

adblock ativo