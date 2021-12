Banda Kwanza homenageia Bob Marley em lançamento de CD

A banda Kwanza realiza o lançamento de seu novo CD, intitulado Insistência, Persistência e Paciência. O show Tributo ao Rei, em homenagem a Bob Marley - que completou 32 anos de morte no dia 11 de maio -, acontece neste domingo, 19, às 16h, no Dubliners Irish Pub, no Rio Vermelho. Os ingressos custam R$ 10 (inteira).

Na apresentação, o grupo promete levar para o palco a mistura de músicas autorais com influências de grandes nomes do reggae nacional e mundial, como Steel Pulse, Groundation, Sebastien Sturm, Red Meditation, Edson Gomes e Nengo Vieira, além de cantores como Djavan, Vinicius de Moraes e Lauryn Hill.

Entre os novos sucessos, canções como Irmandade, Príncipe da Paz e Oração, além das composições em inglês, como Jah Shine, Mother Nature e John. O evento conta ainda com os shows das bandas Tallowah e Soul Negro e do DJ Fatia.

