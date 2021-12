Banda Jammil aposta em reggae para criação de música nova

A banda Jammil lança nesta quarta-feira, 6, a nova música de trabalho intitulada de "Rega". Uma mistura de reggae romântico embala a melodia do novo single do grupo baiano. Composta pelo vocalista, Levi Lima, a música já pode ser ouvida em todas as plataformas digitais e chegará as rádios do país nesta sexta-feira, 8. A música faz parte da trilha sonora da novela "Segundo Sol", da Rede Globo.

Além disso, a Jammil traz mais novidades. O grupo baiano irá participar do Carnaval de Salvador no Bloco Praieiro, no domingo e segunda de folia. Os abadás já estão à venda na Central do Carnaval. Também em 2019, a banda é atração confirmada na CarnAustrália, realizada em Brisbane, no dia 16 de março.

