Banda irlandesa Kodaline é anunciada como atração do Lollapalooza

O Kodaline foi confirmado como nova atração do Lollapalooza. A banda se apresenta no palco AXÉ no dia 28 de março, sábado, às 18h45. Os irlandeses substituem o SBTRKT, que tiveram de cancelar a apresentação no festival por problemas de agenda.

Formada em 2005 e mantendo a mesma formação desde 2011, o Kodaline é um quarteto de rock alternativo, que ficou famoso após emplacar as músicas do debut álbum In a Perfect World nas trilhas sonoras do Greys Anatomy e dos filmes A Culpa é das Estrelas e Horns.

Com o lançamento deste trabalho, chegaram ao Top 3 no Reino Unido, além de permanecerem durante nove semanas na posição 1# na Irlanda. Neste momento, a banda está em turnê, promovendo o elogiado novo álbum Coming Up for Air.

