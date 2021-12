Banda internacional de reggae lança álbum e realiza show de turnê pelo Brasil

A banda norte-americana 'Groundation' lança nesta sexta-feira,21, o álbum "The Next Generation" em homenagem aos 20 anos de carreira do grupo. Após 3 anos de pausa, os integrantes prometem voltar com tudo e garantem sucessos por mais 20 anos de trabalho. O álbum também conta com a participação da banda brasileira 'Ponto de Equilíbrio', na faixa "Heroes".

O show de turnê passará por diversos estados do Brasil como São Paulo, Porto Alegre,Recife e Salvador está entre uma de suas paradas. A apresentação será na 'República do Reggae', realizado no dia 17 de Novembro, no Wet'n Wild, Paralela.

Com 15 anos de evento, a República do Reggae traz diversos artistas que farão parte da programação do evento. Além da banda 'Groundation', a cantora Dezarie e o trio Steel Pulse irão completar a grade.

Os ingressos estão disponíveis nos balcões das lojas Pida (Salvador Shopping e Piedade), Eventim e Peixe Urbano.

