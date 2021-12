Banda Herbert & Richard se apresenta no Biergarten neste domingo

A banda Herbert & Richard irá comandar um show na última edição do Biergarten da temporada. O evento será realizado neste domingo, às 15h, no Trapiche Barnabé. O grupo foi o que mais se apresentou durante as edições.

O grupo é conhecido por relembrar músicas que fizeram parte de diversas produções cinematográficas, como My Girl, do filme "Meu Primeiro Amor" e Footloose, do filme estrelado por Kevin Bacon. A Ipahop Band e a DJ Electra completam a grade.

Os ingressos custam R$ 30 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.

