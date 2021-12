Banda Gigantes do Brasil se apresenta em Lauro em abril

Em sua primeira apresentação na Bahia, a banda Gigantes do Brasil - formada pelos ex-integrantes da Calcinha Preta, Silvânia Aquino, Paulinha Abelha e Daniel Diau -, se apresentará em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O evento acontecerá no Armazem Hall, em Vilas do Atlântico, no dia 8 de abril, a partir das 22h.

No repertório, além dos grandes sucessos que marcaram a carreira dos cantores, o grupo apresentará também canções inéditas, como "Gigantes do Brasil" e "Volta".

Além disso, a noite contará ainda com as apresentações das bandas Torres da Lapa e Estakazero.

Os ingressos, que custam entre R$ 50 e R$ 90, podem ser adquiridos na bilheteria da própria casa de shows ou nos balcões de vendas Ticketmix.

adblock ativo