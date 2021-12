Banda gaúcha Catavento é atração do festival psicodélico Supernada

Escapismo da realidade tenebrosa ou um movimento natural do rock, que volta e meia revisita seus próprios estilos? O fato é que, desde o surgimento de bandas como Tame Impala e Temples, a psicodelia voltou à ordem do dia no rock. E no Brasil não poderia ser diferente.O Supernada - Festival de Música Independente ecoa esta tendência com várias bandas viajandonas, como a gaúcha Catavento, a capixaba My Magical Glowing Lens, as paulistas Bike e Papisa e as locais Van der Vous, Teenage Buzz, Mapa e outras. Fiz a pergunta que abre a coluna para o Catavento: “Acho que um pouco de cada. O escapismo da realidade tenebrosa é com certeza fator determinante, mas em muitos outros tipos de música também. Especificamente da psicodelia e do rock, acho que as referências buscadas nos dias de hoje são revivals de coisas que ainda não tinham sido revisitadas, que dirá misturadas e desconstruídas”, opina Leo Lucena (voz, guitarra). “Por exemplo, Tame Impala, que quando conheci guardei na mente perto dos Beatles e de algum kraut (rock experimental alemão) mais darkinho, hoje já busca muitas referências diferentes, que viajam livremente pelos estilos e décadas. Resumindo, acho que o que mais influencia esse movimento é a mesma coisa que sempre influenciou a psicodelia: a liberdade de simplesmente fazer um som que você curte e de querer passar essa energia adiante”, diz. Bebendo chá com as mãos Em Salvador pela primeira vez, os gaúchos cumprem turnê de nove datas pelo Nordeste, divulgando seu segundo álbum, CHA. “Todos os amigos que já foram falaram que o bagulho é loco. Vai ser um daqueles rolês conferência dos operários da música independente. Praia. Enfim, já dá pra querer muito tudo isso”, diz Leo. Sobre CHA, ele explica: “O nome é uma referência à liquidez da vida. Da mesma forma como o álbum foi concebido, é como enxergamos e vivemos nossa vida. É difícil de entender as coisas com clareza. Tudo é volátil e transpassa dos dedos. É como tentar tomar chá com a mão, ao invés da xícara”, conclui. Serviço O que: Supernada Quando/local/valor: sábado, 21 horas: Catavento (RS), My Magical Glowing Lens (ES), Van der Vous, Soft Porn, Mapa e Bagum / Portela Café, R$ 20 / Dia 10, 21 horas: BIKE (SP), PAPISA (SP), Teenage Buzz, Bilic, The Hot Coffees Band / Dubliner’s Irish Pub, R$ 15

Bigbands esquenta

O Warm Up Festival Bigbands começa hoje, com Ivan Motosserra, Las Carrancas e Rawmones (R$ 15, R$ 10 com fantasia), e continua sábado, com Mercy Killing, Rattle e Iron Bound (R$ 20). No Dubliner’s Irish Pub. E em dezembro tem o Bigbands de fato, com Boar Gazm (África do Sul), Nervochaos (SP) etc.

IFÁ, Peu, Bahia Exp.

Quarta, 2, tem IFÁ Afrobeat com Peu Meurray, Bahia Experimental e B_T_PGDÃO no Canto Skol. Às 16 horas, Solar Boa Vista, gratuito.

Álvaro Assmar

Indicado ao Grammy Latino e no auge da forma, Álvaro Assmar & Mojo Blues Band fazem minitemporada sexta e sábado no Café-Teatro Rubi. Arrepie-se às 20h30, R$ 60.

Cimi O disco representa a estreia da carreira solo da cantora Cimi, que traz 10 faixas autorais marcadas pela delicadeza e lirismo. Um sim / independente / Preço não informado Gabriel Serravalle

Alexandre Ribeiro Ligado ao universo do choro, o clarinetista Alexandre Ribeiro ousa em um álbum experimental, valendo-se do uso de pedais. Percussivo e intimista, navega suave. De Pé Na Proa / Borandá / R$ 31,90 CCJr.

Zeca Pagodinho Grande homenagem ao samba em dois CDs que conta com a participação de Maria Bethânia, Maria Rita, Luiz Melodia e vários artistas. O Quintal do Pagodinho 3 /Zeca Pagodiscos / R$ 21,90 Laís Matos

Gregory Porter Voz de veludo à Barry White e premiada no Grammy, Greg Porter derrete corações com seu jazz soft em lindas faixas como Consequence of Love e Insanity. Master. Take Me to the Alley / Universal / R$ 29,90 CCJr.

Dado Magnelli Em duo com o pianista Rudi Germano, o soprista Dado Magnelli passeia pelo choro e pelo jazz com fluência e doçura. Vale ouvir Chuva de Verão e Xamego. Feito à Mão / Independente - Tratore / R$ 20 CCJr. Glaucia Nasser A cantora mineira Glaucia Nasser traz boas canções no disco baseado no show que fez sobre a história do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Um Lugar Vol. 1 / independente / R$ 19,90 G.S.

