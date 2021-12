Banda Fresno faz show intimista em Salvador

A banda Fresno vem a Salvador apresentar o show acústico, "O Começo de Tudo", que tem no setlist somente músicas dos primeiros três álbuns da banda. O evento acontece no dia 15 de novembro (sábado), às 22h, no Portela Café. Os ingressos já estão à venda e custam R$ 60.

Ao longo dos quatorze anos de estrada, a Fresno já possui seis discos lançados - sendo os primeiros álbuns independentes: "Quarto dos Livros" (2003), "O Rio, A Cidade, A Árvore" (2004) e "Ciano" (2006).

O grupo se consolidou na cena do rock alternativo brasileiro, após a repercussão do terceiro álbum. Depois disso, passou a tocar em diversas rádios singles como "Quebre As Correntes" e "Alguém Que Te Faz Sorrir".

A banda, formada por Lucas Silveira, Gustavo Mantovani, Mário Camelo e Thiago Guerra, já recebeu indicações a alguns prêmios de música, entre eles o VMB (MTV Brasil) e Prêmio Multishow de Música Brasileira, e também os prêmios internacionais Grammy latino (2011) e EMA (2013).



Novos projetos

Atualmente, além do show acústico, a banda trabalha na divulgação do novo EP independente, "Eu Sou a Maré Viva", com cinco faixas inéditas, com participações especiais de Emicida e Lenine na faixa "Manifesto".

Um DVD intitulado "Fresno 15 anos" também será produzido em São Paulo, na Audio Club, no dia 16 de outubro.

adblock ativo