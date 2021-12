Banda formada por agentes do metrô exalta baianidade e cotidiano nas estações

Celebrado nesta sexta-feira, 15, o Dia do Compositor é comemorado pela banda Agentes do Metrô. O grupo é composto por profissionais do sistema de transporte metroviário de Salvador.

Chamando a atenção dos clientes, o conjunto musical já conta com uma legião de fãs conquistados mesmo neste período de apresentações virtuais. Muito além de entreter o público, o grupo reforça a baianidade com shows recheados de clássicos do axé e aproveita a música para educar e passar mensagens inspiradoras.

Com direito a composições próprias, como a letra de 'Bora de Metrô' (letra abaixo), de autoria do agente de Atendimento e Segurança Líder e guitarrista, Josiel Macedo, a banda aposta na influência da música na educação.

"A canção autoral é uma forma de conscientizar e reforçar a importância do modal para a mobilidade urbana e das atitudes de cada cliente para o bom funcionamento e segurança do sistema, com dicas de segurança, acessibilidade e integração", avalia o compositor.

Bora de metrô

Bora de metrô

Pra todo lugar e todo dia

Bora de metrô

É CCR da Bahia

(2x)

De Pirajá à Lapa

De acesso norte ao aeroporto

Chama mãe, pai, filho e amigo

Chama o povo todo

Vai pro trabalho ou pra faculdade

Pra o lazer ou pra diversão

É só vim de metrô

E fazer a sua integração

Bora de metrô

Pra todo lugar e todo dia

Bora de metrô

É CCR da Bahia(2x)

Embarque com tranquilidade

E "simbora" com confiança

Aqui não tem igual

Atendimento e segurança

Conforto e qualidade

Para ele e para ela

Siga as orientações

Cuidado com a faixa amarela

Bora de metrô

Pra todo lugar e todo dia

Bora de metrô

É CCR da Bahia(2x)

E venha com a gente

Que a gente leva você

Metrô de Salvador

Realidade pode crer

Respeito ao cliente

Compromisso e pontualidade

E se for especial

Temos acessibilidade

Bora de metrô

Pra todo lugar e todo dia

Bora de metrô

Formação

O grupo Agentes do Metrô foi criado em 2019 pela CCR Metrô Bahia para entreter o público e promover ainda mais a aproximação com os clientes. Formada por 11 agentes, a banda já fez dezenas de shows nas estações de metrô como parte do projeto Vem pra Cá, calendário de eventos da concessionária, e se apresentou em duas edições da Flipelô. Atualmente, as apresentações são gravadas e transmitidas no ambiente virtual, em algumas datas comemorativas.

Confira abaixo o grupo executando a canção "Meu sorriso rimando com o teu olhar".

Da Redação Banda formada por agentes do metrô exalta baianidade e cotidiano nas estações

