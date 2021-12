Banda Filhos de Jorge recebe convidados em show na véspera de feriado

A banda Filhos de Jorge irá realizar o 'Arraiá de Jorge' nesta terça-feira, 30, véspera do feriado do dia do trabalhador. A primeira edição será realizada, às 20h, na área de eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo.

Entre os convidados para o show desta terça estão a banda Colher de Pau e o cantor Kiko Sali, além da abertura com um Trio de Forró.

No repertório do grupo Filhos de Jorge estarão canções tradicionais de forró unidas a percussão e ritmos latinos. A banda possui nos vocais Daniel Vasco, Arthur Ramos e Marta Lan.

Os ingressos custam R$ 35 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

