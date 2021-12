Banda faz vídeo em gravidade zero e faz sucesso na internet

Sempre inovando em seus videoclipes, a banda norte-americana OK Go lançou nesta quinta-feira, 11, o clipe da música "Upside Down & Inside Out", que já está bombando na internet. No clipe, os músicos aparecem em um avião que simula gravidade zero.

Com apenas um dia do lançamento, o vídeo já contabiliza mais de 24 milhões de visualizações e mais de 364 mil compartilhamento no Facebook.

A filmagem de "Upside Down & Inside Out" foi feita em uma aeronave da companhia aérea russa S7 Ailines, famosa por fazer o treinamento de astronautas. A façanha só é possível, porque o avião realiza manobras de queda livre em altitudes elevadas.

Segundo o grupo, a filmagem do videoclipe durou 3 semanas e os integrantes precisaram fazer 21 voos. O vídeo ainda teve a participação de ginastas russas.

Confira o vídeo:







OK Go - Upside Down & Inside Out Hello, Dear Ones. Please enjoy our new video for "Upside Down & Inside Out". A million thanks to S7 Airlines. #GravitysJustAHabit Publicado por OK Go em Quinta, 11 de fevereiro de 2016

adblock ativo