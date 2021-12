Banda Falsos Modernos lança 1º disco com show no Pelourinho

Após passar um ano entre shows e gravações, a banda rock baiana Falsos Modernos vai lançar seu primeiro trabalho com direito a show no Largo Tereza Batista, Pelourinho, em Salvador. O evento acontece no dia 29, às 21h, com participações da cantora Candice Fiais, do gaitista Luiz Rocha, e dos músicos Cebola Pessoa (da Callangazoo), Irmão Carlos (do Irmão Carlos e o Catado) e Leonardo Leal (d'Os Jonsóns). A entrada é gratuita.

Intitulado Perfil de Cena, o disco tem onze faixas e promete resgatar o rock n' roll do tempo dos Beatles e da Jovem Guarda. A banda ainda tem influências dos grupos Smiths, Strokes e Jon Spencer Blues Explosion.

Criada em 2012, a Falsos Modernos é formada por Boni (vocal e guitarra), Bruno Carvalho (guitarra e vocais), Leo Abreu (bateria) e Dudare (baixo).

