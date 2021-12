Banda Eva vai abrir o show do Simple Plan

A banda Eva será a responsável por abrir o show do Simple Plan em Salvador, domingo, 14 de outubro, às 18h, no Bahia Café Hall. A banda comandada por Saulo Fernandes vai apresentar o show do CD CNRT (Conexão Nagô Rádio Tambor) e sucessos como "Minha Pequena Eva" e "Circulou".

A banda canadense Simple Plan vai se apresentar pela primeira vez na capital baiana. O grupo ficou conhecido com as músicas como "Welcome to my life", "Crazy" e "Perfect". O cd mais recente é o "Get your heart on!", de 2011.

adblock ativo