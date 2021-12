Banda Eva faz dois shows beneficentes na Concha

A banda Eva vai apresentar o álbum duplo Conexão Nagô/Rede Tambor em dois shows na Concha Acústica, na quarta, 7, e na quinta, 8 de novembro, às 18h30. O evento será em prol da Creche Escola Criança Feliz da Grande Sussuarana.

No primeiro dia, o grupo apresenta canções do Conexão Nagô (CN), a exemplo de "Bom te Ver", "Circulou", "Preta" e "Bahia com P". Já no segundo dia (08.11), será a vez do Rede Tambor (RT), com músicas como "Balanço Rede Mar", "Gratidão", "Sobre o Amor" e "Além de Todo Mal", entre outras. Também não vão faltar sucessos da banda como "Minha Pequena Eva" e "Circulou".

"Estamos felizes com a oportunidade de exercer nosso compromisso social, realizando o show beneficente que agora acontece em dois dias, e ao mesmo tempo poder ter contato com o público em um período maior. Esse show tem um sentindo especial e um objetivo engrandecedor. Estamos preparando uma bela apresentação, como a ocasião pede", afirmou Saulo Fernandes, o vocalista da banda.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Teatro Castro Alves, SAC - Iguatemi/Barra - e Vídeo Hobby (Pituba) e custam R$ 40 (inteira).

