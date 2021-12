Banda Eva faz dois concertos beneficentes

Nos dias 7 e 8 de novembro, Saulo Fernandes e a banda Eva se apresentam na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, a partir das 18h30. As apresentações têm como objetivo arrecadar fundos para a Creche Escola Criança Feliz, do bairro Grande Sussuarana. Este é o quinto ano consecutivo que a banda faz o show beneficente.

No dia 7, o repertório terá canções do Conexão Nagô, como Circulou, Preta e Bahia com P. Já no dia 8, prometem agitar o público com músicas como "Balanço Rede Mar", "Gratidão" e "Sobre o Amor".

Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na bilheteria do TCA, SAC (Iguatemi/Barra), Video Hobby e loja Limits.

adblock ativo