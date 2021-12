Banda Eva divulga datas de shows em Salvador

O cantor Saulo Fernandes, vocalista da banda Eva, divulgou as datas dos shows de sua nova turnê Conexão Tambor Rede Nagô (CTRN) em Salvador. O grupo se apresenta, nos dias 6 e 7 de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Para o réveillon, Saulo promete um show cheio de novidades ao lado do cantor Jau, dia 31 de dezembro, no Othon Palace Hotel.

adblock ativo