Banda Eládio e as Panteras tocam Raul Seixas no Pelourinho

A banda Eládio e as Panteras cantam sucessos de Raul Seixas, neste domingo, 24, na praça Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador. O grupo se apresenta no projeto Espicha Verão, a partir das 19h30. A entrada é gratuita.

Carlos Eládio traz com suas companheiras de palco, Kamile Levek, Patrícia Teles e Laura Cardoso, a jovialidade sempre presente no discurso e no comportamento de Raul Seixas. Nesta apresentação da banda, o formato do show preserva a história musical de Raul com toque feminino, que torna o som ainda mais vibrante.

Outros artistas como Thathi, Sylvio Passos, Mariano Lanat e Pietro Leal estão confirmados no projeto.

adblock ativo