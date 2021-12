Banda do Mar faz show em Salvador

A Banda do Mar, novo projeto de Marcelo Camelo (ex-Los Hermanos) e Mallu Magalhães, ao lado de Fred Ferreira, já tem data marcada para fazer show em Salvador. Eles se apresentam no dia 1º de novembro, no Teatro Castro Alves (TCA), às 21 horas.

Os ingressos, que ainda não tiveram os valores revelados, devem começar a ser vendidos nesta quinta-feira, 11, na bilheteria do TCA, postos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, e pela internet no site do teatro e compreingressos.com.

A Banda do Mar é o primeiro projeto oficial de Marcelo, Mallu e Fred juntos. Antes disso, os artistas já fizeram colaborações em trabalhos uns dos outros. Camelo, por exemplo, foi o produtor do último disco de sua esposa, Mallu, "Pitanga", lançado em 2011.

Já Fred participou do disco do alagoano Wado, "Vazio Tropical", em 2013, também produzido por Camelo.

Assista ao clipe da música "Mais Ninguém", da Banda do Mar:

