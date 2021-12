Banda do Exército se apresenta em shopping de Salvador

Iniciando as comemorações do Dia da Independência da República, a Banda do Exército se apresenta nesta segunda-feira, 2, às 19h, na Praça Central do Shopping Bela Vista.

O evento possui entrada gratuita. A banda é composta por agentes da 6ª Região Militar e apresentará um repertório composto por canções da Música Popular Brasileira (MPB).

