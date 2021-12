A noite da próxima sexta-feira, 12, ficará marcada para os amantes do rock: a banda britânica Dire Straits Legacy vai se apresentar pela primeira vez em Salvador. O show será realizado na Arena Fonte Nova, às 21h.

Sucessos dos quase 40 anos do grupo, como "Sultans of Swing", "Money For Nothing" e "So Far Away", farão parte do repertório da turnê DSL.

As entradas serão vendidas até a próxima quarta, 10, e custam entre R$ 90 e R$ 200. As vendas estão sendo feitas nos balcões de ingressos dos shoppings.

Da Redação Banda Dire Straits Legacy se apresenta em Salvador

adblock ativo