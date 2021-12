Banda de SP grava clipe em Salvador com músico da Timbalada

O relógio marcava 17h20 em ponto da terça-feira, 4. O sol ameno da Barra, quase se pondo entre as embarcações e alguns corpos bronzeados perambulando como plano de fundo, no final de um dia de praia, foi um dos cenários ideais que a banda de rock paulista He Saike encontrou na capital baiana para gravar parte do videoclipe da música O Descobridor dos Setes Mares. A canção, unânime na voz de Tim Maia nos anos 80, ganhou batidas de bateria e guitarra, características fortes do rock, além dos batuques do músico Wellington Nagô, integrante da banda Timbalada. A mistura de ritmos e regiões, segundo os integrantes do He Saike, tem a pretensão de trazer roupagem singular à música do ícone e ao 5º videoclipe da banda.

"Registramos quatro composições próprias, agora queríamos fazer uma releitura. A gente sempre ficava na dúvida em qual artista escolher, mas aí rolou o Tim Maia. Por mais que ele cante outro ritmo, ele queria descobrir o novo do jeito dele, é exatamente essa a proposta da He Saike. Além do mais, o cara é referência para qualquer músico, ninguém tem a sonoridade que ele tinha", explica o vocalista da banda, Bruno Saike, que imediatamente conta o motivo de ter convidado o músico Nagô para fazer a captação de áudio: "Pensamos em Escola de Samba, grupo afro, mas a Timbalada veio na lata, porque assim como o Tim, os caras têm uma sonoridade bastante emblemática".

O músico da Timbalada aceitou o convite assim que o telefone tocou. "A produção da banda me convidou para fazer o clipe e eu não pensei duas vezes, topei no mesmo minuto. Não foi nada planejado, peguei os arranjos na hora e fiz o áudio. Foi uma experiência muito boa", lembra Nagô, que no videoclipe chega a tocar timbal, torpedo, shake, entre outros instrumentos de percussão, ao lado do amigo Anderson Capacete. "O Capacete e o Nagô se entregaram nas gravações completamente. Eles abraçaram a ideia. Tivemos uma interação muito boa", se entusiasma Bruno, que ainda acrescenta que o clipe com a Timbalada não poderia ter sido gravado em São Paulo. "Queríamos pegar o espírito da coisa", completa rindo.

As gravações do clipe em Salvador foram feitas até a quarta, 5, no Jardim de Alah, Igreja da Conceição da Praia, entre outros pontos da cidade. Os quatro meninos que compõem a banda, Bruno Saike (vocal), Goreio (baixo), Júnior (guitarra) e Lê (bateria), todos recém-chegados à casa dos 20 anos, saíram da zona leste de São Paulo para a capital baiana, em um carro guiado por Paulo, pai do Bruno, que coruja a banda desde a primeira formação há oito anos. "Parece até promessa, mas não é. A gente veio de carro porque quis. Meu pai está o tempo todo com a gente. Foi muito cansativo, dormimos apenas três horas, mas conhecemos lugares incríveis de lá para cá", diz o vocalista.

Nos intervalos das filmagens, os garotos, rodeados pelos produtores da banda, contam que o videoclipe não tem diretor e não tem uma espécie de roteiro totalmente planejado. A ideia, segundo eles, é ligar a câmera e tentar. É nesse mesmo intervalo que dá para perceber o quanto eles se entreolham, como se respeitam, estão entregues ao projeto e entendem o tempo de cada um. Se o baixista Goreio vai acelerar a batida, olha para os produtores Igor Moura e Luringa e parece que só nesse olhar o baixista já entende que é para ele se apressar. "Nunca teve esse negócio de alguém mandar na banda. Todos falam, todos são ouvidos e prevalece o desejo da maioria. Nos entendemos. Somos loucos, somos unidos", conta Bruno.

Depois de passar por Salvador, a banda embarca para o Rio de Janeiro, cidade onde eles pretendem concluir o clipe com o ator Eri Johnson, que deve interpretar um produtor que esnoba a banda. De acordo com os meninos, ainda não há uma data exata para colocar o clipe na internet. "Vamos dedicar o mês de junho todo para a gravação, edição e finalização. É um processo complicado, por isso resolvemos parar um pouco de fazer show. Mas acho que em agosto ele acaba parando na internet", planeja o vocalista.

Da garagem para o mundo - Quando ainda era criança, Bruno Saike queria ser tão descolado e performático como o Axl Rose, da banda americana de rock Guns N'Roses. Cursou piano com seis anos e passou parte da adolescência estudando vocal. Nascido e criado na Penha, bairro tradicional da cidade de São Paulo, o vocalista convidou amigos do próprio local para montar uma banda de rock na garagem de casa.

Todos, aliás, não tinham noção de qual nome colocar na banda. "Meu pai teve um sonho com uma tribo indígena, gostei demais do que ele contou. Aí fiz umas pesquisas e encontrei a palavra He Saike que significa 'todo-poderoso' em tupi-guarani", explica Bruno. "Foi uma coisa meio esotérica", diz Paulo, o pai do vocalista.

Com o grupo estruturado e algumas composições feitas, a He Saike colocou a mão na massa e tratou de começar a divulgar o próprio trabalho. "Somos da geração Orkut", brinca Bruno. "Divulgamos algumas músicas na rede social e com o tempo foram se popularizando entre a galera", completa.

As influências e inspirações, segundo Bruno, têm muito em comum com as bandas Green Day, Ramones e as brasileiras Charlie Brown Jr., Capital Inicial e Nx Zero. As composições da banda são feitas pelo próprio Bruno, já o guitarrista Júnior dá toques sobre variações de voz para o vocalista, o baterista Lê dá pitacos sobre como encaixar a batera e o baixista Goreio sempre dá toques na guitarra. As histórias contadas nas músicas tentam a todo custo não se limitar à dor de relacionamentos amorosos. "Nos inspiramos no que acontece no dia a dia. Todas as músicas tentam contar histórias de fatos verídicos, vividas por nós ou por amigos próximos. Gostamos de melodias que falam de superação, porque queremos que as pessoas se identifiquem", confessa o vocalista.

Embora o grupo revele que tem mais de 30 músicas finalizadas e alguns rascunhos guardados na gaveta, eles ainda não emplacaram um CD. Aliás, isso não é o principal plano dos músicos. "Trabalhamos com singles. Gravamos e jogamos na internet. A galera baixa tudo com muita rapidez. Quase ninguém compra CD hoje em dia", explica Bruno, que diz interagir o quanto pode com os fãs (em sua maioria meninas) nas redes sociais. "A galera cresce com a gente. Temos um público fiel na internet e um fã clube na Argentina. Respondemos tudo na medida do possível, são muitos comentários, muitas perguntas, nos divertimos demais com eles".



