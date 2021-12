Banda de rock faz show no Rio Vermelho

A banda InSolo se apresenta, no próximo dia 29, no Bar 30 Segundos, no Rio Vermelho. O grupo, liderado por Paulo Vigoroso, é considerado um dos destaques do rock baiano.

Eles vão levar um repertório repleto de hard rock, heavy metal, rock dos anos 80 e blues. Essa mesma mistura faz parte do CD "Dias de guerra, segundos de paz", que será divulgado oficialmente em agosto.

Serviço:



O quê: Show da banda InSolo

Quando: 29/07, às 22 horas

Onde: Bar 30 Segundos

Valor: R$ 20,00

Informações: 3334-8586

