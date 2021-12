Banda de reggae realiza evento beneficente em prol de crianças carentes

Com o objetivo de arrecadar brinquedos para crianças carentes, a banda de reggae Salviaraiz se apresenta em 11 de outubro, no Largo Quincas Berro D'Água, com a Campanha Reggae Solidário. Os integrantes estão arrecadando, desde já, brinquedos novos e usados, que serão doados a um orfanato da capital baiana.

Com acesso gratuito, o evento visa conscientizar as pessoas a contribuírem para uma infância mais feliz.

