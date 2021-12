Banda de reggae compartilha CD por aplicativo de celular

Em uma ação inovadora, a banda baiana de reggae Kwanza disponibiliza as músicas do seu primeiro CD, "Insistência, Persistência e Paciência" pelo aplicativo de celular Whatsapp, gratuitamente.

O álbum, lançado no ano passado, possui 11 faixas, todas de autoria de Ariel Veloso, líder da banda. No repertório, algumas músicas já bem conhecidas do público, como Nobre coração, Jah Shine e a de trabalho da banda, Irmandade.

Ariel disse que a ideia surgiu quando ele perguntou despretensiosamente em seu mural do Facebook se alguém queria que ele enviasse as músicas pelo aplicativo, e ficou surpreso com a repercussão.

"Coloquei na semana passada, no meu mural do Facebook, se alguém queria que eu enviasse as músicas pelo Whatsapp, e surgiram vários interessados. Então, criamos um flyer virtual divulgando o lançamento das músicas pelo aplicativo. Agora já tem milhares de compartilhamentos", e refletiu: "As músicas hoje são invisíveis. As pessoas não compram mais CDs, até por falta de tempo, mesmo".

Sobre o estilo musical da banda, o vocalista comentou: "O reggae não tem uma proposta tão comercial quanto outros estilos musicais. Ele fala de amor, paz e respeito à mulher, por exemplo". Mas ressaltou: "Há necessidade de venda, sim, por uma questão de sobrevivência, mas o apelo maior é o espiritual".

O grupo surgiu há três anos e é formado pelos tecladistas Bruno Almeida e Maurício Cunha, os guitarristas Cacá e Maurício Teixeira, Fernando Farias no baixo, Rai Filho, na bateria, e a backing vocal Itana Rosa.

Sobre os projetos, Ariel afirmou que eles estão começando a gravar o segundo CD, que vai lançar a nova música de trabalho, "Viver Mais".

Os interessados em obter as músicas pelo celular devem enviar seus números - utilizados no aplicativo - para o telefone (71) 8769-1887, Whatsapp de Ariel.

Neste sábado, 10, a Kwanza se apresenta gratuitamente no Largo Quincas Berro D'água, no Pelourinho, às 19 horas, no show Tributo a Bob Marley.

