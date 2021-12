Banda de punk rock Garotos Podres volta a Salvador após 10 anos

A banda de punk rock Garotos Podres volta a se apresentar em Salvador no dia 12 de maio. O grupo do ABC paulista, que estava há 10 anos longe dos palcos baianos, é a atração principal do Pelô Rock Fest, que acontece a partir das 19h, no Larcos Quincas Berro D'Água, no Pelourinho.

A noite recebe ainda os shows das bandas Barulho S/A e Carburados Rock Motor. Os ingressos custam R$ 40 (preço único) e estão à venda pela internet, nos postos (confira abaixo) e no dia e local do show. O público também poderá doar alimentos não perecíveis que serão destinados a moradores carentes do Centro Histórico de Salvador.

O evento faz parte do projeto “Ação Cultural Itinerante”, organizado há três anos pelo Centro Educacional de Ação Social e Ambiental (Ceasca) em diversas localidades de Salvador, como Soledade, Largo do Retiro, Plataforma, Boa Viagem, Ponta do Humaitá, Rio Vermelho, Santo Antônio Além do Carmo e Largo Dois de Julho.

