Banda de Ilhéus cria releituras de cantigas da lavoura cacaueira

A banda Mulheres em Domínio Público lança nesta quinta-feira, 10, um EP com releituras de sete cantigas da lavoura cacaueira. As canções podem ser ouvidas nas plataformas digitais: Spotify, iTunes, Deezer, Google Play, entre outras. Além das músicas, será lançado um videoclipe intitulado "Sindô lê lê", faixa-título do álbum. As gravações foram realizadas na Fazenda Yrerê, em Ilhéus (a 309 quilômetros de Salvador).

O grupo feminino é de Ilhéus e neste trabalho busca homenagear o cancioneiro regional, inserindo uma diversidade de ritmos. A banda é composta por Cris Passos, Geisa Pena, Ingrid Luíse e Tacila Mendes. Além das artistas, quatro músicos também participam do EP: Marcelo Santana (guitarra), Danilo Ornelas (baixo), Lula Soares Lopes (bateria) e Igor Péca (Percussão). O músico Cabeça Isidoro também participa do projeto.

