Banda de forró Zé da Tonha inicia temporada 2019 neste domingo no RV

A banda de forró pé de serra Zé de Tonha inicia a temporada 2019, neste domingo, 24, a partir das 18h, com show no Coliseu do Forró, no bairro do Rio Vermelho. O ingresso custa R$ 20 (R$ 10 nome na lista pelas redes sociais e aplicativo Zé de Tonha).

O evento que marca os 17 anos do grupo também contará com apresentação das bandas Flor Serena e Massapê.

A banda Zé de Tonha é formada pelos músicos Super Tom (voz e violão), Gilson Conceição (triângulo), Pedro Mutti (sanfona) e Zé de Ourí (zabumba). O grupo surgiu, em março de 2002.

