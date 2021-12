Banda de capixabas com Jack Endino lança álbum em inglês

O projeto 7 Kinds of Monkeys, capitaneado pelo capixaba Amaro Lima, lança o primeiro CD com 11 faixas em inglês, gravadas em Seattle, nos EUA.

Com pouco tempo para formar uma banda, compor canções, ensaiar e gravar um álbum, brasileiros se juntam a norte-americanos para cumprir o desafio em apenas seis dias. Nasce então o disco Search for Gold.

Tudo começou quando o músico convidou Jack Endino para tocar baixo e mixar o álbum. Jack é produtor de discos e foi um dos que ajudaram a explodir a cena grunge no início dos anos 1990, com álbuns de bandas como Nirvana, Soundgarden e Mudhoney. Completam o time Ricardo Mendes, na guitarra, e Barrett Martin, ex-baterista dos Screaming Trees.

Sono distante - "No princípio, achei que era um sonho distante, mas aos poucos se tornou acessível assim que trocamos e-mails", conta Amaro Lima sobre o convite.

A falta de dinheiro para investir em um projeto independente e levar a banda completa para os Estados Unidos gerou uma união entre os músicos: Jack se prontificou a executar o baixo e, logo depois, convidou Barret para gravar a bateria das canções. A parceria foi motivo suficiente para mudar os planos de Amaro, que trocou o pop e a MPB pelo rock inglês.

O hard rock, grunge, alternativo e blues são algumas referências que aparecem no álbum, cujas gravações foram feitas ao vivo, com direito a jam e tudo. Há quem diga que as influências são das bandas Rush, Led Zeppelin, Foo Fighters e Pearl Jam.

A banda ainda não tem uma agenda de shows, mas Amaro Lima garante ser uma possibilidade. "Tudo depende das agendas dos integrantes e do desejo do público em assistir uma apresentação da banda", diz o vocalista.

Simultaneamente ao lançamento do CD, um documentáro, dirigido por Fabio Seidl e Raphael Erichsen, registra bastidores, entrevistas e toda a experiência que os integrantes tiveram na cidade durante uma semana. O filme traz também o encontro do grupo com Krist Novoselic e Kim Thavil, exibidos em 12 capítulos no site do projeto (www.7kindsofmonkeys.com).

Polêmica - No fim de janeiro, Jack Endino declarou em sua página no Facebook que algumas bandas brasileiras deviam aprimorar o inglês antes de tentar cantar em outra idioma.

O comentário teve grande repercussão na imprensa musical, que encurralou o produtor logo após o lançamento de Serach for Gold, todo executado na língua inglesa. Apesar do escândalo, a polêmica já mereceu uma nota de desculpas por parte de Jack, que garante amar o Brasil.

