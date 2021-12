Banda D'Conserva faz lançamento oficial com show no Pelô

Com a proposta de destacar os sucessos da música baiana sem deixar de imprimir sua própria marca, a banda D'Conserva faz seu lançamento oficial neste sábado, 11, no Largo Pedro Archanjo (Pelourinho), às 20h. A entrada é gratuita.

O repertório varia de canções marcantes dos blocos afros, passando pelo samba de roda e por clássicos de artistas como Gilberto Gil, Raul Seixas e Tim Maia.

O fundador do grupo, Mestre Jackson - que foi integrante do Olodum e hoje é autor de projetos socioeducativos no Pelourinho envolvendo a música -, explica a origem do D'Conserva.

"Este trabalho é fruto de várias pesquisas e vivências musicais e tem como principal interesse apresentar e resgatar um repertório rico dos cenários baiano e brasileiro. Além disto, a proposta é criar e evoluir musicalmente novos ritmos percussivos, juntamente com os instrumentos harmônicos", ressalta.

