Qualquer conversa de Jeff Tweedy, vocalista, guitarrista e letrista do Wilco, com um brasileiro deve começar da mesma forma. Com um pedido de desculpas. Dessa vez, não foi diferente. "Desculpe por demorar tanto tempo para voltar ao país de vocês", diz o músico de 49 anos.

São 11 anos, no fim das contas, entre a primeira e única passagem da banda dele pelo Brasil - com apenas um único show, no Rio, como parte do TIM Festival. Desde essa época, a ligação entre Wilco e o País só cresceu. A ponto de, em 2012, uma fã brasileira ter criado o site "Is Wilco Coming to Brazil?" - "o Wilco vem ao Brasil?", em tradução livre.

A resposta era um melancólico "não" até a manhã de 25 de maio, quando o Popload Festival, ligado ao site de mesmo nome, anunciou a presença da trupe de Chicago, como parte da programação da quarta edição, realizada em 8 de outubro. Dois dias antes, a banda se apresenta no Rio (no Circo Voador). O jornal "O Estado de S. Paulo" anuncia com exclusividade mais um show em território brasileiro: dia 9, domingo, o Wilco se apresenta no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, com ingressos a R$ 20.

"Queremos há muito tempo voltar ao Brasil", explica Tweedy. A banda está em turnê intensa com o recém-lançado disco Schmilco, uma contraparte com canções mais acústicas e intimistas do álbum anterior, Star Wars, do ano passado, cujas músicas eram dirigidas pelas guitarras barulhentas. "O que dificultou a nossa vinda ao País é que nossa equipe completa é muito grande", explica o vocalista. "Somos nós 6 e mais 14 pessoas."

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Pedro Antunes | Estadão Conteúdo Banda das mais amadas do rock alternativo, Wilco vem ao Brasil em turnê

