Banda cover dos Bee Gees relembra sucessos da década de 70

O baile "Sou coroa, e daí?" vai agitar o público neste sábado, 20, no Caranguejo do Baiano, na praia da Boa Viagem, em Salvador. As músicas que fizeram sucesso na década de 70 serão cantadas pela banda WER, cover dos Bee Gees.

Os músicos Wilson, Edimilson e Rogério formaram a banda WER em 2005. O nome da banda significa as iniciais dos nomes deles. A banda faz shows pelo Brasil e tem CD e DVD, com canções gravadas dos Bee Gees e algumas inéditas compostas por Wilson.

A festa, que vai contar com o DJ Telefunksoul, está marcado para as 21h, com open bar de cerveja Heineken, Bavaria Premium, poncho, água e refrigerante. O valor do ingresso está de R$ 90 (feminino) e R$ 120 (masculino) e podem ser adquiridos no Caranguejo do Baiano do Rio Vermelho ou Boa Viagem.

adblock ativo