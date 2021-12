Banda compacta e novidade são dicas para investir na Europa

"É tudo muito pocket", afirma o músico Lucas Santanna sobre o esquema de turnês na Europa, com o qual já está acostumado. "Tudo cabe numa mala. A gente monta e desmonta o material, não tem roadie", diz.

No sábado, Lucas conduziu um bate-papo com produtores culturais e artistas sobre sua experiência internacional. O maestro Letieres Leite, o compositor CH Straatmann e o cantor Russo Passapusso também estiverem presentes na plateia.

O debate integrou o evento de lançamento das novas coletâneas do BMEX: Bahia Music Export, volumes 4 e 5, promovido pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) e pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb).

Um dos discos inclui canções de Tiganá Santana, Cascadura, Maglore, Dão & a Caravana Black e outros 11 artistas de diferentes estilos. O outro, intitulado Bass Culture Bahia, apresenta músicas específicas do gênero, de autores como Larissa Luz, Baiana System e Bemba Trio. As duas compilações serão distribuídas para radialistas, selos, jornalistas e empresários, com a finalidade de promoção internacional.

Trajetória

A última vez que Lucas esteve no velho continente foi em julho deste ano ao lado de Marcos Valle, com quem fez sete shows. Depois, seguiu em turnê com sua banda, em mais 14 apresentações.

Porém, o caminho que precisou trilhar até conquistar o reconhecimento do público de fora incluiu vários obstáculos e muitas respostas negativas para os contatos realizados.

"Nem sempre as coisas acontecem de maneira objetiva. Minha história foi de várias portas batidas na cara, ao ponto de um dia eu desistir da Europa", conta o músico.

As coisas começaram a mudar com o lançamento do disco Sem Nostalgia na Europa, em 2011. Dois anos depois de apresentar o CD no Brasil, Lucas conseguiu distribuí-lo para o continente europeu através de um selo inglês.

A resposta positiva do mercado e da imprensa ao primeiro trabalho deu status para o músico continuar a expor novos projetos por lá. "Na Europa, é como se eles estivessem redescobrindo o Brasil desde o tropicalismo até hoje".

No encontro, Lucas comentou as principais dificuldades que passou e indicou estratégias para os artistas que buscam oportunidades.

"Com bandas grandes é muito caro e difícil de circular, então me preparei para diminuir a quantidade de músicos", diz. "Falar inglês também é muito importante. O ideal é que você consiga se comunicar", indica.

Material novo

Outra estratégia que Lucas aposta é levar um material novo a cada viagem. O último disco lançado em 2012 no Brasil, O Deus que Devasta Mas Também Cura, foi vendido para Europa com três faixas inéditas, capa nova e título em inglês.

"Esse ano a gente precisava de um assunto. Então inventamos de lançar um vinil do último disco com algumas canções novas", afirma.

No sábado, Lucas também apresentou o novo vinil no Commons Studio Bar, no Rio Vermelho. A cada três meses a casa tem recebido o músico para uma apresentação sempre com ingressos esgotados.

