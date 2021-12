A banda marcial da Universidade Estadual de Ohio, nos EUA, celebrou o 25º aniversário do álbum Bad, de Michael Jackson, no intervalo do jogo de futebol americano entre a equipe e a da Universidade de Iowa, no sábado, 19.

A apresentação seguia sincronizada, mas normal, até que aos quatro minutos e quarenta (veja no vídeo), a banda começou a fazer o passo "Moonwalk", eternizado por Jackson num dos clipes do disco. Até quem estava lendo ou fazendo outra coisa parou para ver. Veja também:

Marcos Venanco Machado Banda comemora 25º aniversário de "Bad" com "Moonwalk"; veja

adblock ativo