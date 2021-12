Banda Cheiro comanda o "Proposta Indecente" nesta quarta

O projeto intimista da banda Cheiro de Amor, "Proposta Indecente", promete agradar ao público com uma verdadeira mistura de ritmos nesta quarta-feira, 29. Representando a axé music e o sertanejo, as bandas Duas Medidas, Banda Eva e Torres da Lapa são as convidadas do evento que começa à partir das 20h.

O show acontece no Éden Music Club, na Pituba e os ingressos variam entre R$ 30 e R$ 70.

adblock ativo