Banda Catedral comemora 30 anos com show em Salvador

A Banda Catedral que tinha encerrado suas atividades em 2016, decidiu presentear seu público com a turnê "Catedral 30 Anos e Você", em comemoração aos 30 anos de carreira. O nome do show faz referência aos 30 anos do primeiro LP lançado chamado Você.

A cidade de Salvador será a contemplada da vez. Exatamente nesta quarta-feira, 26, a partir das 21h, o grupo sobe ao palco do Teatro Sesc Casa do Comércio para alegria e nostalgia do público baiano.

A banda que sempre fez muito sucesso tanto com o público gospel quanto com o secular, fará a alegria dos seus fãs apresentando grandes sucessos como "Eu Amo Mais Você", "Tchau", "O Nosso Amor", e "Quem Disse que o Amor Pode Acabar?".

Os ingressos para o show variam entre R$ 50 e R$ 120 e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro.

adblock ativo