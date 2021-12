Banda Cascadura faz show nesta sexta no Rio Vermelho

A banda Cascadura realiza mais uma edição do projeto "Cascadura +" no Commons Studio Bar, no Rio Vermelho. O evento, que promove uma dobradinhas entre a anfitriã e outros expoentes da música baiana, vai recebe o hard rock da banda Lo Han, nesta sexta-feira, 13, a partir das 22 horas. Os ingressos custam R$ 15 (lista) e R$ 20 (portaria).



A noite é ainda um a festa antecipa pelo aniversário da Cascadura, que completa 23 anos no próximo mês de abril. O grupo comemora uma trajetória que o consagrou como referência do rock nacional.

Em sua trajetória, a banda tem cinco CDs lançados (#1, 1997; Entre!, 1999; Vivendo em Grande Estilo, 2004; Bogary, 2006; e Aleluia, 2012) e um DVD, Efeito Bogary (2009), documentário-musical pioneiro no cenário do rock independente baiano.

