Banda Cascadura celebra 22 anos em show no Parque da Cidade

A banda de rock Cascadura comemorou seu 22º aniversário com um show realizado na manhã deste domingo, 29, no Anfiteatro Dorival Caymmi, no Parque da Cidade. A apresentação gratuita fez parte do projeto "Música no Parque".

A banda, considerada como uma das referências de rock na Bahia, é liderada por Fábio Cascadura (voz e guitarra), fundador do grupo, e conta com Thiago Trad na bateria, Du Txai (guitarra), Cadinho (baixo) e Nielton Marinho (percussão).

Público

Mesmo com a ameaça de chuva, o público compareceu e participou com ânimo de todo o show. Juliana Coelho, 28, levou a filha Apoena de 4 meses para curtir o rock da Cascadura. "É o primeiro show dela de muitos", disse.

Allan Moreira, 26, foi um dos poucos com a camisa do Brasil em meio à multidão de preto no anfiteatro. "É porque preto dá muito calor. Mas também tem a ver com a vitória sofrida contra o Chile", brincou.

Para o vocalista Fábio Cascadura, é sempre bom tocar para o público baiano. "É especial tocar na nossa casa. A galera chega junto, mesmo com chuva, mesmo tendo Copa. É uma alegria que contamina a gente também".

Mesmo que tenha sido fundada em 1992, a banda Cascadura tem fãs de todas as idades. Em meio ao público variado, Vida (como gosta de ser chamado), 23, levou o filho Murilo de 4 anos.

"Trouxe ele para conhecer pessoas. Quero que ele conviva com gente diferente. Conhecer pessoas é algo fantástico. Você aprende com cada uma delas e leva para o resto da vida", disse.

